La strategia della saturazione di Hamas per colpire Tel Aviv (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi la guerra fra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza si è intensificata, anche se è evidente che non c’è alcun obiettivo realistico a portata di mano. Da parte dei palestinesi sparare molti razzi per molti giorni contro le città israeliane non smuoverà la situazione e non cambierà l’equilibrio di forza fra i due schieramenti e da parte israeliana i raid aerei non infliggeranno danni definitivi alle fazioni armate di Gaza. E’ un conflitto a scopo dimostrativo, una prova generale in attesa di sviluppi futuri e che intanto provoca morti e feriti da entrambe le parti – ventotto palestinesi uccisi sotto i bombardamenti secondo il ministero della Sanità di Gaza e due donne israeliane uccise da un missile nella città di Ashkelon e una a Tel Aviv. E allora vediamo come sta andando questo test terrificante. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi la guerra fra Israele e i gruppi armati palestinesiStriscia di Gaza si è intensificata, anche se è evidente che non c’è alcun obiettivo realistico a portata di mano. Da parte dei palestinesi sparare molti razzi per molti giorni contro le città israeliane non smuoverà la situazione e non cambierà l’equilibrio di forza fra i due schieramenti e da parte israeliana i raid aerei non infliggeranno danni definitivi alle fazioni armate di Gaza. E’ un conflitto a scopo dimostrativo, una prova generale in attesa di sviluppi futuri e che intanto provoca morti e feriti da entrambe le parti – ventotto palestinesi uccisi sotto i bombardamenti secondo il ministeroSanità di Gaza e due donne israeliane uccise da un missile nella città di Ashkelon e una a Tel. E allora vediamo come sta andando questo test terrificante. ...

La strategia della saturazione di Hamas per colpire Tel Aviv
Daniele Raineri Di Genova. Nella redazione del Foglio mi occupo soprattutto delle notizie dall'estero. Sono stato corrispondente dal Cairo e da New York. Ho lavorato in Iraq, Siria e altri paesi.

