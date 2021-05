La Stampa | «La Juventus non ha gradito la frase di Paratici a Sky sulle decisioni collegiali»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 maggio 2021) Lanon haladia Sky. A La, nell’articolo dedicato alla crisi della, viene messo in evidenza che nel club non sono state gradite le parole dia Sky.ha parlato dimentre nel club ritengono che le responsabilità siano individuali, individualissime. Non è un caso che prendano quota le voci sual Bayern Monaco: in fondo, il progetto cui Pirlo, parole sue, ha dovuto adattarsi, gli appartiene. Ed è fallito. Cercava la rivoluzione estetica, ha peggiorato risultati economici e sportivi tenendo due allenatori a libro paga per due anni di fila. Pare, a proposito, che qualcuno in società non abbia ...