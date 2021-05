La sparatoria nella scuola di Kazan rinnova il ricordo di Beslan (Di martedì 11 maggio 2021) La tragedia di Beslan, con il sequestro di oltre mille bambini in una scuola elementare nel Caucaso, e il successivo massacro, torna alla mente in queste ore dopo le drammatiche immagini da Kazan, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) La tragedia di, con il sequestro di oltre mille bambini in unaelementare nel Caucaso, e il successivo massacro, torna alla mente in queste ore dopo le drammatiche immagini da, ...

Agenzia_Ansa : E' salito a 11 il numero dei morti nella sparatoria in una scuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti cita… - rtl1025 : ?? Sono 9 - otto studenti e un insegnante - le vittime di una sparatoria in una scuola di Kazan, nella repubblica ru… - gennaromigliore : Quanto accaduto al largo delle coste della #Libia è molto grave e necessita di celeri chiarimenti da parte delle au… - FnGeko : Otto bambini e insegnante uccisi nella sparatoria nella scuola nella città russa di Kazan, riferiscono i media russi @BBCBreaking @BBCNews - luigiasero : 11 vittime nella sparatoria in una scuola russa -