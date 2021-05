La solidarietà europea e l’immunità del gregge globale (Di martedì 11 maggio 2021) L’Europa punta sulla solidarietà come regola globale della gestione della pandemia. E’ pronta a discutere con l’Amministrazione Biden e con la Wto sulla questione dei brevetti dei vaccini, ma le priorità sono produzione e distribuzione come ha detto Angela Merkel e come ha ribadito anche nel fine settimana Emmanuel Macron. “La cooperazione europea ha salvato e sta salvando vite umane e questo è un punto di forza”, ha detto il presidente francese, che ha chiesto al presidente americano, Joe Biden, di “accompagnarci in questo sforzo” di apertura, che in questo caso significa esportazione dei vaccini e degli ingredienti che servono per produrli (è una catena del valore globale). Gli Stati Uniti si trovano in una situazione di surplus di offerta, anche a causa del fatto che, raggiunto il picco di vaccinazione, ora la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) L’Europa punta sullacome regoladella gestione della pandemia. E’ pronta a discutere con l’Amministrazione Biden e con la Wto sulla questione dei brevetti dei vaccini, ma le priorità sono produzione e distribuzione come ha detto Angela Merkel e come ha ribadito anche nel fine settimana Emmanuel Macron. “La cooperazioneha salvato e sta salvando vite umane e questo è un punto di forza”, ha detto il presidente francese, che ha chiesto al presidente americano, Joe Biden, di “accompagnarci in questo sforzo” di apertura, che in questo caso significa esportazione dei vaccini e degli ingredienti che servono per produrli (è una catena del valore). Gli Stati Uniti si trovano in una situazione di surplus di offerta, anche a causa del fatto che, raggiunto il picco di vaccinazione, ora la ...

