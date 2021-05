«La situazione migranti a Lampedusa è fuori controllo» (Di martedì 11 maggio 2021) Un agente di Polizia impegnato da anni sul molo nella gestione degli sbarchi racconta la difficoltà enormi di questi giorni di sbarchi record «A Lampedusa la situazione sbarchi e la gestione dei migranti è fuori controllo. Sull'isola nelle ultime 48 ore sono arrivati 2500 persone da ricollocare. Siamo in difficoltà e siamo in pochi»Un poliziotto, da anni è di servizio a Lampedusa nella gestione dei migranti, ci ha raccontato cosa sta accadendo dopo gli ultimi sbarchi che hanno costretto lui e i suoi colleghi a turni lunghissimi in condizioni di sicurezza e sanitarie al limite. «Sono 48 ore che lavoriamo senza sosta con una media di 15/16 caffè al giorno senza mai riposare. I centri sono pieni e non c'è più posto per accoglierli, per questo oggi sono rimasti sul molo ... Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021) Un agente di Polizia impegnato da anni sul molo nella gestione degli sbarchi racconta la difficoltà enormi di questi giorni di sbarchi record «Alasbarchi e la gestione dei. Sull'isola nelle ultime 48 ore sono arrivati 2500 persone da ricollocare. Siamo in difficoltà e siamo in pochi»Un poliziotto, da anni è di servizio anella gestione dei, ci ha raccontato cosa sta accadendo dopo gli ultimi sbarchi che hanno costretto lui e i suoi colleghi a turni lunghissimi in condizioni di sicurezza e sanitarie al limite. «Sono 48 ore che lavoriamo senza sosta con una media di 15/16 caffè al giorno senza mai riposare. I centri sono pieni e non c'è più posto per accoglierli, per questo oggi sono rimasti sul molo ...

