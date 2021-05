La Scala, il maestro Riccardo Chailly ha riaperto tra gli applausi le porte del teatro. La sua bacchetta ha diretto coro e orchestra (Di martedì 11 maggio 2021) ... anniversario del concerto di riapertura della sala ricostruita diretto da Arturo Toscanini e dal maestro del coro Vittore Veneziani nel 1946: alle 12 in streaming su RaiPlay, raicultura.it e ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) ... anniversario del concerto di riapertura della sala ricostruitada Arturo Toscanini e daldelVittore Veneziani nel 1946: alle 12 in streaming su RaiPlay, raicultura.it e ...

Advertising

raicinque : Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. A… - ccuppi : RT @raicinque: Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. Appuntamen… - AndreaMarano11 : RT @raicinque: Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. Appuntamen… - LindaLarouge : RT @raicinque: Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. Appuntamen… - LucaPintavalle : RT @raicinque: Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. Appuntamen… -