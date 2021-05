La Scala di Milano riapre trionfante con lo straordinario concerto del Maestro Riccardo Chailly

(Di martedì 11 maggio 2021) Alladi, una meravigliosa rinascita in linea con le rigide pratiche igienico-sanitarie. Il lussureggiante leggendario palcoscenico milanese, ha celebrato la sua rinascita post-pandemia e il 75° anniversario del primodel dopoguerra. Per rispettare le norme igienico-sanitarie di barriera, i coristi indossano una mascherina, il “parterre” è coperto da una pavimentazione che fa da solida base per separare, attraverso pareti di plexiglass, musicisti e orchestra. Il pubblico dolcemente confinato ai balconi, la capienza limitata a soli 500 spettatori al posto dei soliti 2.000 posti a sedere. L’intervallo annullato per evitare deleteri assembramenti e apposte sicure sbarre chiuse, in spazi di non accessibilità. Lodel grande...

eziomauro : Milano, la Scala riapre come nel '46. Liliana Segre: 'Io c'ero, che emozione essere di nuovo qui' - repubblica : La Scala riapre come nel'46. Liliana Segre: 'Io c'ero, che emozione essere di nuovo qui' - Corriere : La Scala riapre le porte al pubblico, applausi al direttore Riccardo Chailly - sissio78 : @Fiordaliso_ Pure a Milano piove. Vedi se ti fanno cantare alla Scala che è aperta ?? - ArgentonViviana : RT @Falstaff78: Con questo concerto, giusto 75 anni fa, iniziò la rinascita dell'Italia. #ArturoToscanini #TeatroallaScala #Verdi #Rossini… -

