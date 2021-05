La Salernitana ricorda Loris: gli Ultras annullano festa al rientro della squadra (Di martedì 11 maggio 2021) L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Del Campo per la scomparsa del caro Loris, giovane grande tifoso granata. Nel frattempo i gruppi Ultras della Curva Sud attraverso i rispettivi profili annunciano di non prendere parte ai festeggiamenti in occasione del rientro della squadra granata in città in segno di rispetto per la famiglia Del Campo. Ecco cosa scrivono: «Anche la più grande delle gioie deve sapersi fermare e mostrare rispetto. A questa squadra, a questo gruppo ogni onore è dovuto, ma oggi no. Oggi non lo sentiamo nell’animo. Oggi non lo troviamo giusto. Di fronte ad una vita spezzata ed al dolore di una famiglia sospendiamo ogni forma di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 11 maggio 2021) L’U.S.1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Del Campo per la scomparsa del caro, giovane grande tifoso granata. Nel frattempo i gruppiCurva Sud attraverso i rispettivi profili annunciano di non prendere parte ai festeggiamenti in occasione delgranata in città in segno di rispetto per la famiglia Del Campo. Ecco cosa scrivono: «Anche la più grande delle gioie deve sapersi fermare e mostrare rispetto. A questa, a questo gruppo ogni onore è dovuto, ma oggi no. Oggi non lo sentiamo nell’animo. Oggi non lo troviamo giusto. Di fronte ad una vita spezzata ed al dolore di una famiglia sospendiamo ogni forma di ...

Advertising

ErnestoAutiero : @Chiariello_CS Nessuno ricorda cosa combinarono i facinorosi tifosi della Salernitana ( che denigrano i napoletani… - AleStile_94 : Occhio a questo giocatore: Luka Bogdan ???? (classe 1996), 1,95 m per 76 Kg, difensore della #Salernitana, in stagio… - UCS1946 : @verbini @OfficialUSS1919 Ricorda di chi è la Salernitana... - SalernoSport24 : ??? Castori si prende i giusti complimenti in sala stampa. Poi ricorda l'amico De Maio #SerieA #Salernitana1919 - GonzaInterista : RT @BeppeMastrotta: La Salernitana in serie A mi ricorda i tempi di Di Vaio, Ametrano e Di Michele. -