La riduzione della massa muscolare è collegata a declino cognitivo e depressione (Di martedì 11 maggio 2021) Anziani e quindi più fragili? Non è un imperativo anzi, la fragilità deve essere contrastata con corretti stili di vita. Uno studio recentissimo apparso su Clinical Nutrition ha confermato che la perdita di forza muscolare ha un impatto negativo in termini di disabilità, fragilità e mortalità. Ma non solo, esiste una correlazione diretta anche con declino delle facoltà cognitive e demenza. La massa muscolare deve essere considerata un ‘tesoretto’ di risparmi da conservare dall’età adulta. Meno muscoli non significa solo declino fisico ma anche cognitivo: in un gruppo di persone anziane residenti in comunità sono stati valutati massa muscolare (misurata con un dispositivo di analisi bioelettrica), velocità dell’andatura (speed gait), e forza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Anziani e quindi più fragili? Non è un imperativo anzi, la fragilità deve essere contrastata con corretti stili di vita. Uno studio recentissimo apparso su Clinical Nutrition ha confermato che la perdita di forzaha un impatto negativo in termini di disabilità, fragilità e mortalità. Ma non solo, esiste una correlazione diretta anche condelle facoltà cognitive e demenza. Ladeve essere considerata un ‘tesoretto’ di risparmi da conservare dall’età adulta. Meno muscoli non significa solofisico ma anche: in un gruppo di persone anziane residenti in comunità sono stati valutati(misurata con un dispositivo di analisi bioelettrica), velocità dell’andatura (speed gait), e forza ...

