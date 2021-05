La repressione israeliana del popolo palestinese continua indisturbata

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) Quelli che secondo molti media vengono presentati come incidenti, in realtà non sono nient’altro che unadel. Unache negli ultimi anni è più aspra e feroce. L’ultima ingiustizia è quella di impedire credenti palestinesi il diritto del culto durante il mese del Ramadan. Cosa s’intende per