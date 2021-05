La regina Elisabetta e la nuova bufera: il cugino «vendeva contatti con Putin» (Di martedì 11 maggio 2021) Come se non bastassero lo «scandalo sessuale» che ha coinvolto Andrea di York e «l’accusa di razzismo» firmata dai duchi di Sussex, la royal family britannica rischia di essere travolta a breve da una nuova bufera. Stavolta il protagonista del misfatto è Michael di Kent – nipote di re Giorgio V e quindi cugino di primo grado della regina Elisabetta – che ha provato a «vendere contatti» con Vladimir Putin, sfruttando la sua posizione a corte. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Come se non bastassero lo «scandalo sessuale» che ha coinvolto Andrea di York e «l’accusa di razzismo» firmata dai duchi di Sussex, la royal family britannica rischia di essere travolta a breve da una nuova bufera. Stavolta il protagonista del misfatto è Michael di Kent – nipote di re Giorgio V e quindi cugino di primo grado della regina Elisabetta – che ha provato a «vendere contatti» con Vladimir Putin, sfruttando la sua posizione a corte.

