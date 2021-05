La regina, dopo la morte dell’amato Filippo, si ritirerà a Balmoral? (Di martedì 11 maggio 2021) Nel 1861, per piangere l’amato marito Alberto morto a soli 42 anni, la regina Vittoria si ritirò a Balmoral. Elisabetta II, ora che è rimasta vedova di Filippo, la sua «forza», potrebbe fare lo stesso. Lo rivela il Daily Mail. Secondo il tabloid britannico Queen Elizabeth traslocherà nella tenuta scozzese a fine maggio e si sistemerà a Craigowan Lodge, una casa di pietra con sette stanze appartata rispetto al castello dove d’estate è solita riunirsi la famiglia reale. La sovrana, sempre secondo il Daily Mail, potrebbe essere accompagnata da Lady Sarah Chatto, la figlia più piccola della principessa Margaret, che spesso si è rifugiata in questa dimora con la zia regina. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Nel 1861, per piangere l’amato marito Alberto morto a soli 42 anni, la regina Vittoria si ritirò a Balmoral. Elisabetta II, ora che è rimasta vedova di Filippo, la sua «forza», potrebbe fare lo stesso. Lo rivela il Daily Mail. Secondo il tabloid britannico Queen Elizabeth traslocherà nella tenuta scozzese a fine maggio e si sistemerà a Craigowan Lodge, una casa di pietra con sette stanze appartata rispetto al castello dove d’estate è solita riunirsi la famiglia reale. La sovrana, sempre secondo il Daily Mail, potrebbe essere accompagnata da Lady Sarah Chatto, la figlia più piccola della principessa Margaret, che spesso si è rifugiata in questa dimora con la zia regina.

