La ragazza vaccinata a Massa ha ricevuto 4 dosi non 6 L’infermiera: è successo così «Ho paura, mi fa male tutto» (Di martedì 11 maggio 2021) Per Virginia una buona notizia: si è scoperto che nella siringa è rimasta una parte di liquido equivalente a due iniezioni. Dalle sperimentazione si è dimostrata la tollerabilità sino a quattro dosi. Il racconto dell’infermiera Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) Per Virginia una buona notizia: si è scoperto che nella siringa è rimasta una parte di liquido equivalente a due iniezioni. Dalle sperimentazione si è dimostrata la tollerabilità sino a quattro. Il racconto dell’infermiera

Advertising

dar_riee : +++ LA RAGAZZA DI MASSA CARRARA VACCINATA 6 VOLTE SARÀ UTILIZZATA COME DEPOSITO PFIZER +++ #massacarrara #vaccino… - Archie1064 : Ad una ragazza hanno somministrato una mezza dozzina di dosi in una volta. Che fosse per poterle dire: 'bene, adess… - dar_riee : +++ LA RAGAZZA DI MASSA CARRARA VACCINATA 6 VOLTE È STATA ASSUNTA DALLA TIM COME RIPETITORE 5G +++ #massacarrara #Pfizer #Figliuolo - skorpion069 : Ragazza di 23 anni domenica è stata vaccinata per errore con sei dosi di vaccino Pfizer, riscontrati sintomi lievi… - parklaus : Ci sono 2 diversi tipi di siringhe: una da 5 ml per la diluizione ed una da 1 ml per la vaccinazione. Come hanno di… -