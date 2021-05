La raccomandazione di Pfizer | “Atteniamoci agli studi | il richiamo va fatto a 21 giorni”

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici' - Mauro_di_Roma : Grandissimi bastardi! Adesso il CTS (un'accozzaglia di ignobili individui prezzolati) che non ne ha indovinata una,… - edavid57edavid : RT @repubblica: ?? Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici' - iirpo : RT @repubblica: ?? Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici' - SmorfiaDigitale : Vaccini, la raccomandazione di Pfizer: 'Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi ... -

Ultime Notizie dalla rete : raccomandazione Pfizer

'E' stato studiato per funzionare così, attenersi alle indicazioni scientifiche'. La Campania è tra le regioni che hanno adottato ladel Comitato tecnico scientifico, per bocca del suo direttore medico italiano Valeria Marino, prende le distanze dall'indicazione del Comitato tecnico scientifico di ......solo per chi fa ora la prima iniezione Ladel Cts di mercoledì 5 maggio che ha esteso fino a 42 giorni l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini anti - Covid di(...“Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni e non abbiamo dati su un range più lungo di somministrazione. Il consiglio è quello di attenersi a ciò che è emerso dagli stud ...Pfizer. "Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici". La campagna vaccinazione delle Regioni a rischio Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dat ...