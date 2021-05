La moglie di Cerciello: “Siamo morti tutti, non solo Mario. I nostri figli sono morti con lui” (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiama Rosa Maria Esilio ed è la vedova di Mario Cerciello Rega, il carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Per il suo omicidio nei giorni scorsi sono stati condannati all’ergastolo Elder Finnegan Lee e Gabriel Natale Hjorth. Stasera è stata intervistata da Bruno Vespa a Porta a Porta: Destino più crudele lo ha avuto mio marito che è stato assassinato mentre faceva il suo lavoro, nella città che aveva scelto come casa, in una notte, a pochi giorni dal nostro matrimonio, brutalmente. Ed io sì l’ho dovuto accompagnare nella nostra chiesa per dare l’ultimo saluto. Noi abbiamo fatto tanti sacrifici, 10 anni per mettere le basi per quello che poteva essere la nostra famiglia. – continua la vedova di Cerciello Rega – quando ci Siamo incontrati è stato come se ci ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Si chiama Rosa Maria Esilio ed è la vedova diRega, il carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019. Per il suo omicidio nei giorni scorsistati condannati all’ergastolo Elder Finnegan Lee e Gabriel Natale Hjorth. Stasera è stata intervistata da Bruno Vespa a Porta a Porta: Destino più crudele lo ha avuto mio marito che è stato assassinato mentre faceva il suo lavoro, nella città che aveva scelto come casa, in una notte, a pochi giorni dal nostro matrimonio, brutalmente. Ed io sì l’ho dovuto accompagnare nella nostra chiesa per dare l’ultimo saluto. Noi abbiamo fatto tanti sacrifici, 10 anni per mettere le basi per quello che poteva essere la nostra famiglia. – continua la vedova diRega – quando ciincontrati è stato come se ci ...

Advertising

LegaSalvini : ++ #CERCIELLO, ERGASTOLO AI DUE AMERICANI. LA MOGLIE IN LACRIME: “MARIO NON MORIRÀ PIÙ” ++ - FAcciao : RT @SardoneSilvia: Arrivata la sentenza: ergastolo per i 2 americani che hanno colpito a morte il #Carabiniere Mario #Cerciello. Un abbracc… - infoitinterno : Omicidio Cerciello, la moglie in lacrime: “Giustizia, ma Mario non tornerà” - Pasquino70 : @concitadeg Glielo vada a Raccontare alla moglie o ai genitori di #Cerciello . - Baciccio_99 : #ungiornoinpretura Dirò una cosa impopolare, ma a me sembra eccessivo l'ERGASTOLO per l'omicidio #Cerciello. Non fr… -