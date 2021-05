La ministra Cartabia lancia l'allarme: 'La riforma della giustizia va fatta entro l'anno' (Di martedì 11 maggio 2021) Il rischio è quello di dover restituire i fondi che arriveranno dall'Europa. Le leggi delega per la riforma dei processi civili, penali e del Csm devono essere approvate entro il 31 dicembre, pena il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 maggio 2021) Il rischio è quello di dover restituire i fondi che arriverdall'Europa. Le leggi delega per ladei processi civili, penali e del Csm devono essere approvateil 31 dicembre, pena il ...

