“La mamma ha ucciso Denise” | qual è la verità dietro le intercettazioni?

Advertising

GassmanGassmann : Quello con la divisa rossa ed il cappellone di pelo, qui con mamma e papà, è il coso, il principe Emanuel del Liech… - enpaonlus : Mamma cigno dà alla luce quattro piccoli, il papà era stato picchiato e ucciso - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: La parola al dna: attesa la decisione della procura. L'intercettazione: 'Mamma ha ucciso #DenisePipitone'. @eleonorada… - simonajb1D : RT @storie_italiane: La parola al dna: attesa la decisione della procura. L'intercettazione: 'Mamma ha ucciso #DenisePipitone'. @eleonorada… - storie_italiane : La parola al dna: attesa la decisione della procura. L'intercettazione: 'Mamma ha ucciso #DenisePipitone'.… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma ucciso

Secolo d'Italia

"L'ha uccisa a Denise la, tu dici queste cose boh" e Jessica risponde: "Tu non devi parlare". E Alice: "Logico". 11 maggio 2021Lal'ha uccisa Denise ", mentre la seconda sembra chiedere " L'ha uccisa? a Denise la? ". Si tratta di un'intercettazione resa disponibile solo di recente, per via della sua difficoltosa ...Ancora una nuova pista sul caso di Denise Peptone . Ora la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo si cerca a Scalea.“Chiedo perdono ai miei figli: non volevo uccidere la loro mamma”. Così attraverso il suo legale, avvocato Giacomo Casciaro, Massimo Bianco, la guardia giurata di 50 anni che venerdì ha ucciso a Torin ...