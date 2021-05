La libreria che boicotta la Meloni? Finanziata dalla Regione di Zingaretti (Di martedì 11 maggio 2021) La libreria indipendente di Alessandra Laterza risulta tra quelle beneficiarie del contributo economico della Regione Lazio per i "progetti di promozione e diffusione della lettura". Peccato che le iniziative siano tutte orientate a sinistra... Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Laindipendente di Alessandra Laterza risulta tra quelle beneficiarie del contributo economico dellaLazio per i "progetti di promozione e diffusione della lettura". Peccato che le iniziative siano tutte orientate a sinistra...

Einaudieditore : IL TEMPO DI UN LENTO, il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi, è in libreria da oggi. La cassettina invece non è i… - mariocalabresi : 'Ho fatto tutto per essere felice': @marcobardazzi porta in libreria la storia di Enzo Piccinini, che ci ha lasciat… - Giovannaconfal6 : RT @OrioliPaolo: 1/ Ogni anno in Italia si pubblicano circa 80 mila libri Qualunque libreria fa delle scelte, specializzandosi o selezionan… - giulio_galli : #Laterza ha il diritto di vendere i libri che vuole nella sua libreria. Anche se a Tor Bella Monaca la #Meloni sare… - aikkomad1 : @davidefaraone Però se siamo per il libero mercato e la libera concorrenza, una libreria privata resta libera di vendere quel che vuole. -