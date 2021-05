La leggenda del calcio Roberto Carlos diventa ambasciatore globale di Football for Friendship (Di martedì 11 maggio 2021) MOSCA, 11 maggio 2021 /PRNewswire/



La leggenda del calcio della nazionale brasiliana e del Real Madrid, il campione del mondo e tre volte vincitore della Champions League, quest' anno è ambasciatore globale del programma sociale internazionale per bambini Football for Friendship (F4F) di Gazprom. Roberto Carlos nel2002 ha vinto il campionato del mondo con la nazionale brasiliana. Con il Real Madrid ha vinto tre volte la UEFA Champions League. Nel 2020 è diventato per la prima volta ambasciatore globale di Football for Friendship. Voglio augurare a tutti i partecipanti del programma sociale internazionale per bambini Football for ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) MOSCA, 11 maggio 2021 /PRNewswire/Ladeldella nazionale brasiliana e del Real Madrid, il campione del mondo e tre volte vincitore della Champions League, quest' anno èdel programma sociale internazionale per bambinifor(F4F) di Gazprom.nel2002 ha vinto il campionato del mondo con la nazionale brasiliana. Con il Real Madrid ha vinto tre volte la UEFA Champions League. Nel 2020 èto per la prima voltadifor. Voglio augurare a tutti i partecipanti del programma sociale internazionale per bambinifor ...

Advertising

ZZiliani : Ci sono arbitraggi così vergognosi, tipo #Ceccarini in #JuveInter, da entrare direttamente nella leggenda (del calc… - tg2rai : L' #11maggio1981 moriva #BobMarley. Il re del #Reggae lasciava brani entrati nella storia. Una leggenda della music… - lifestyleblogit : La leggenda del calcio Roberto Carlos diventa ambasciatore globale di Football for Friendship - - Marilen97832318 : RT @erretti42: A proposito dell’Ispettore Jacoboni, ormai divenuto leggenda, non vogliamo ricordare anche i 32 temibili medici militari inv… - wide_america : RT @VirginRadioIT: Buon compleanno #Bono! Oggi il leader degli @U2 compie 61 anni. ?? Guarda le sue foto più belle. ?? Stay Rock leggenda #U2… -