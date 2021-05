La legge per il voto ai fuori sede: così circa 2 milioni di italiani alle urne per le 'elezioni anti Covid' (Di martedì 11 maggio 2021) Niente più viaggi rimborsati per tornare al proprio comune di residenza, si voterà dove si vive. Brescia (M5S) a Today.it: 'Presto un documento che metta d'accordo tutti'. Ma sul voto digitale lo stop di Di Maio (Iv): 'Difficile tutelare i principi di ... Leggi su today (Di martedì 11 maggio 2021) Niente più viaggi rimborsati per tornare al proprio comune di residenza, si voterà dove si vive. Brescia (M5S) a Today.it: 'Presto un documento che metta d'accordo tutti'. Ma suldigitale lo stop di Di Maio (Iv): 'Difficile tutelare i principi di ...

Advertising

matteorenzi : Come tanti ex premier viaggio per il mondo. I miei movimenti bancari sono segnalati come per tutti i politici, la d… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - Yolanda_Diaz_ : Sul @Corriere, insieme al ministro @AndreaOrlandosp, affrontiamo una sfida chiave per l'Europa: proteggere i diritt… - Delorenzoanna1 : RT @AlessandroCere7: ??STATO DI EMERGENZA SANITARIA in #Francia Schiaffo al governo di #Macron l'articolo 1 del disegno di legge per lascia… - apavo75 : RT @bobogiac: Qualcuno spieghi a ‘sti ragazzi che quel “nessuno” si chiama Corte Costituzionale le cui decisioni sono inappellabili in Ital… -