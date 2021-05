La fuga, gli inseguimenti e la salita decisiva: gli highlights (Di martedì 11 maggio 2021) Lo statunitense Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) vince la quarta tappa del Giro d'Italia 2021, 186 km da Piacenza a Sestola, prima frazione in salita di questa edizione. Il friulano Alessandro De ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021) Lo statunitense Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) vince la quarta tappa del Giro d'Italia 2021, 186 km da Piacenza a Sestola, prima frazione indi questa edizione. Il friulano Alessandro De ...

Advertising

Corriere : Gli spari, le urla e gli studenti in fuga dalle finestre della scuola - SeaWatchItaly : La versatile motovedetta Ubari 660, regalata dall'Italia alla Libia, viene usata sia per catturare e deportare le p… - Ulisse0672 : @GeneraleCujkov @silviaaaaa28 I patrioti africani sono contro i soccorsi in mare. I rivoluzionari considerano un er… - NunquamDeorsum : RT @ElBuffi82: È bello vedere il rosa Alessandro De Marchi, il 'Rosso di Buja', uno che per anni si è fatto il mazzo come gregario andando… - ElBuffi82 : È bello vedere il rosa Alessandro De Marchi, il 'Rosso di Buja', uno che per anni si è fatto il mazzo come gregario… -