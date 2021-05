La Francia vieta l’insegnamento della grammatica “gender neutral” | “Uccide la nostra lingua”

(Di martedì 11 maggio 2021) Parigi, 11 mag — Ogni tanto una buona notizia in questo mondo a zampe all’aria dove è lecito solo ciò che è fluido, neutro, trans e non binario: lahato alle scuole di insegnare l’ortografia «», affermando che tale pratica è una minaccia per lafrancese. Lo riporta il Daily Mail. La decisione del ministero dell’Istruzione d’Oltralpe è arrivata la settimana scorsa. Nella strampalata ortografia «», infatti, vengono inclusi segni di interpunzione nel bel mezzo delle parole scritte — soprannominandoli «punti medi». Questa pratica, a detta di chi l’ha ideata, consentirebbe di rappresentare contemporaneamente sia le forme maschili sia le femminili. L’assurda...

