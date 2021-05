La festa delle mamme che non si arrendono (Di martedì 11 maggio 2021) Qualche giorno fa è stata la festa della mamma. E recente è la notizia della tragica morte di Luana D’Orazio in un incidente in fabbrica. Aveva 22 anni ed era madre di un bambino di cinque. Un caso che ha riacceso l’attenzione sulla mancata sicurezza nei luoghi di lavoro, un fenomeno strutturale nel nostro Paese che non andrebbe trattato con misure emergenziali. Pensando a Luana è difficile non domandarsi oggi se la nostra società sia in grado di offrire un posto sicuro e dignitoso alle giovani madri. In tanti si sono mobilitati per offrire un sostegno alla famiglia della ragazza e al suo bimbo: è stata lanciata la campagna “Per Luana: insieme possiamo”, organizzata dal giornale QN La Nazione. La vicenda ha mobilitato l’opinione pubblica generando raccolte fondi anche da personaggi noti come l’influencer Giulia Salemi che ha voluto esprimere la sua vicinanza alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Qualche giorno fa è stata ladella mamma. E recente è la notizia della tragica morte di Luana D’Orazio in un incidente in fabbrica. Aveva 22 anni ed era madre di un bambino di cinque. Un caso che ha riacceso l’attenzione sulla mancata sicurezza nei luoghi di lavoro, un fenomeno strutturale nel nostro Paese che non andrebbe trattato con misure emergenziali. Pensando a Luana è difficile non domandarsi oggi se la nostra società sia in grado di offrire un posto sicuro e dignitoso alle giovani madri. In tanti si sono mobilitati per offrire un sostegno alla famiglia della ragazza e al suo bimbo: è stata lanciata la campagna “Per Luana: insieme possiamo”, organizzata dal giornale QN La Nazione. La vicenda ha mobilitato l’opinione pubblica generando raccolte fondi anche da personaggi noti come l’influencer Giulia Salemi che ha voluto esprimere la sua vicinanza alla ...

