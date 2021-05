La cultura riparte, Mattarella: "Il futuro è bello". Ma incassi e pubblico sono già in calo (Di martedì 11 maggio 2021) Nello stesso giorno della riapertura della Scala di Milano, dopo quasi 200 giorni di chiusura a causa del Covid, un'altra importante manifestazione culturale si è svolta oggi al Quirinale: i David di ... Leggi su globalist (Di martedì 11 maggio 2021) Nello stesso giorno della riapertura della Scala di Milano, dopo quasi 200 giorni di chiusura a causa del Covid, un'altra importante manifestazionele si è svolta oggi al Quirinale: i David di ...

Ultime Notizie dalla rete : cultura riparte La cultura riparte, Mattarella: "Il futuro è bello". Ma incassi e pubblico sono già in calo ... per restituire pienamente al lavoro le straordinarie maestranze e le tante professionalità che fanno di questo settore non soltanto una eccellenza della nostra cultura e della sua espressione ...

Covid, calano le restrizioni. Riaprono i musei nel Cosentino 'Rende riparte dalla cultura e dai luoghi che più la rappresentano. Quello dell'arte, degli eventi, della musica e del teatro è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi ancora in atto. Riteniamo ...

Mostre ed esposizioni: la cultura riparte Riforma.it Riapre 'In Loco. Il museo diffuso dell'abbandono' a Forlì (ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Riparte l'attività di 'In Loco. Il museo diffuso dell'abbandono", progetto dell'Associazione Spazi Indecisi di Forlì - sede del centro visite - e primo museo in Italia che r ...

Rende, riapre al pubblico il polo museale. Ecco mostre e orari Riapertura per il polo museale di Rende da domani. Prenotando preventivamente sarà possibile visitare la pinacoteca di Palazzo Zagarese con opere di Mattia ...

