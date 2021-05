La cooperante italiana smentisce Israele | ' I bambini uccisi a Gaza non lanciavano razzi'

(Di martedì 11 maggio 2021) Non cessano i bombardamenti sulla striscia di: i primi blackout in particolare nel sud, una pressione ospedaliera che aumenta a causa dei "moltissimi feriti", le prime vittime tra i civili e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cooperante italiana

Globalist.it

Una "sfuriata", la descrive in un'intervista Meri Calvelli,della ongAssociazione di cooperazione e solidarietà (Acs) che da anni interviene con progetti di sviluppo a Gaza e ...Silvia Aisha Romano , larapita in Somalia e rilasciata a maggio 2020 si è sposata secondo il rito islamico lo scorso ottobre, in un paesino dell'Emilia Romagna. A Campegine, per la precisione. Adesso ...Meri Calvelli, della ong italiana Associazione di cooperazione e solidarietà: "Il primo attacco israeliano ha colpito la popolazione civile a Beit Hanoun, nel nord della Striscia" ...1. Cosa pensano gli olandesi di un’ulteriore integrazione europea, dello strumento di ripresa economica chiamato Next Generation Eu e del fatto che Mario Draghi voglia un triangolo Italia-Francia-Germ ...