La campagna del governo cinese per impedire alle donne musulmane dello Xinjiang di avere figli (Di martedì 11 maggio 2021) Le autorità cinesi stanno usando metodi invasivi per sterilizzare donne di etnia uigura, uzbeka o kazaka nello Xinjiang o costringerle a usare contraccettivi, allo scopo di ridurre il numero di persone appartenenti a minoranze musulmane nella regione nordoccidentale della Cina. Lo afferma il New York Times in un’inchiesta, che tramite interviste e analisi di fonti ufficiali ricostruisce lo “sforzo coercitivo” del Partito comunista cinese per controllare i diritti riproduttivi delle donne. Negli ultimi mesi le violazioni dei diritti delle minoranze musulmane nella regione nordoccidentale cinese hanno portato diversi paesi occidentali, tra cui i membri dell’Unione Europea, a imporre sanzioni contro la Cina. Le sterilizzazioni sono state citate anche dal G7 la ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Le autorità cinesi stanno usando metodi invasivi per sterilizzaredi etnia uigura, uzbeka o kazaka nelloo costringerle a usare contraccettivi, allo scopo di ridurre il numero di persone appartenenti a minoranzenella regione nordoccidentale della Cina. Lo afferma il New York Times in un’inchiesta, che tramite interviste e analisi di fonti ufficiali ricostruisce lo “sforzo coercitivo” del Partito comunistaper controllare i diritti riproduttivi delle. Negli ultimi mesi le violazioni dei diritti delle minoranzenella regione nordoccidentalehanno portato diversi paesi occidentali, tra cui i membri dell’Unione Europea, a imporre sanzioni contro la Cina. Le sterilizzazioni sono state citate anche dal G7 la ...

