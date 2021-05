Kim Kardashian il fotoritocco viene male i fan sono increduli (Di martedì 11 maggio 2021) Kim Kardashian fa sempre discutere. Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all’interno di un post, viene ritratta su una spiaggia in bikini, secondo molti commentatori le mancherebbe un dito del piede. Alcuni dei suo fan la punzecchiano nei commenti, Leggi su people24.myblog (Di martedì 11 maggio 2021) Kimfa sempre discutere. Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all’interno di un post,ritratta su una spiaggia in bikini, secondo molti commentatori le mancherebbe un dito del piede. Alcuni dei suo fan la punzecchiano nei commenti,

Advertising

Sun93_07 : RT @Serenalasirena: Non me le ricordavo così Britney Spears e Kim Kardashian... #PRELEMI - Serenalasirena : Non me le ricordavo così Britney Spears e Kim Kardashian... #PRELEMI - itsmc17 : RT @Fraencia1: Beyonce e Kim Kardashian. Il duo che non sapevamo di volere. #prelemi - Fraencia1 : Beyonce e Kim Kardashian. Il duo che non sapevamo di volere. #prelemi - swagtroia : @turestaa no zitta pensa a kim kardashian lei ha speso soldi tu no?? -