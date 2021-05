Katia Follesa dimagrita e irriconoscibile: “Perdere peso è stato fondamentale per la salute” [FOTO] (Di martedì 11 maggio 2021) Apprezzata per la sua veracità, Katia Follesa è tra le personalità comiche più amate in Italia. Di recente, ha ottenuto un gran successo grazie alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Il game show, visibile su Amazon Prime Video, l’ha vista arrivare al secondo posto, dietro solo a Ciro Pistarino dei The … L'articolo Katia Follesa dimagrita e irriconoscibile: “Perdere peso è stato fondamentale per la salute” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 maggio 2021) Apprezzata per la sua veracità,è tra le personalità comiche più amate in Italia. Di recente, ha ottenuto un gran successo grazie alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. Il game show, visibile su Amazon Prime Video, l’ha vista arrivare al secondo posto, dietro solo a Ciro Pistarino dei The … L'articolo: “per laproviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa Katia Follesa dimagrita: 'Fondamentale dopo la malattia' La comica di Lol - Chi ride è fuori ha perso parecchi chili a causa di un problema di ...

LOL 2: i nuovi conduttori per lo show di Amazon ... Elio, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Michela Giraud, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti, Katia Follesa e Luca Ravenna. Il duello finale è stato tra Ciro Priello e Katia Follesa ( ATTENZIONE: ...

Katia Follesa dimagrita: “Fondamentale dopo la malattia” Gossip e TV Katia Follesa dimagrita: “Fondamentale dopo la malattia” Impossibile non notarlo: da qualche tempo Katia Follesa sfoggia una nuova e strepitosa forma fisica. L’ex star di Zelig, oggi comica affermata e conduttrice, è stata costretta a perdere parecchi chili ...

Katia Follesa: la dieta Dinner Cancelling Katia Follesa è appena tornata all’apice del successo dopo la sua partecipazione alla prima acclamata stagione di Lol-Chi ride è ...

