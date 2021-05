Karate | Claudio Guazzaroni | “Italia a Tokyo con ambizioni Certezza Busà | l’infortunio a Silvia Semeraro non ci voleva”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo lunghi mesi di attesa, la stagione agonistica delè entrata ufficialmente nel vivo. Gli atleti sono tornati in pedana con un doppio obiettivo: il presente ed il futuro. Nel primo caso si parla della tappa di Lisbona della Premier League e, contemporaneamente, di un percorso per migliorare una condizione fisica che, gioco forza, non può essere ancora ottimale. Nel secondo caso, invece, ika hanno già il mirino ben puntato verso, per la prima apparizione di questa disciplina ai Giochi Olimpici. Tra i nostri portacolori che già hanno conquistato il pass, e chi sta lottando ancora per acciuffarlo, è tempo di fare un primo bilancio di questo 2021 con il capo allenatore della Nazionalena di, il Maestro. La tappa di ...