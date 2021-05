Juventus, retroscena Nedved Paratici: scintille dopo il match col Milan (Di martedì 11 maggio 2021) Pavel Nedved e Fabio Paratici sarebbe stati beccati mentre discutevano animatamente dopo Juventus-Milan Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Pavel Nedved e Fabio Paratici sono stati pizzicati domenica sera dopo Juventus-Milan a discutere a voce alta nel parcheggio dell’Allianz Stadium. Non curanti della presenza dei pullman delle due squadre, i due hanno dato vita ad un confronto, con il futuro immediato di Pirlo come tema principale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Paratici suggeriva l’esonero dell’allenatore per dare una scossa alla squadra (con Tudor traghettatore fino a fine stagione), mentre Nedved ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Pavele Fabiosarebbe stati beccati mentre discutevano animatamenteSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Pavele Fabiosono stati pizzicati domenica seraa discutere a voce alta nel parcheggio dell’Allianz Stadium. Non curanti della presenza dei pullman delle due squadre, i due hanno dato vita ad un confronto, con il futuro immediato di Pirlo come tema principale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24suggeriva l’esonero dell’allenatore per dare una scossa alla squadra (con Tudor traghettatore fino a fine stagione), mentre...

