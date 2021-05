Juventus, Pirlo: “Crediamo ancora nella qualificazione in Champions League” (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico bianconero, dopo la sconfitta con il Milan, presenta la gara di domani con il Sassuolo La Juventus è pronta a rialzarsi. Parola del tecnico bianconero, Andrea Pirlo. L’allenatore della Vecchia Signora, infatti, presentando l’infrasettimanale di domani contro il Sassuolo, ha dichiarato di credere ancora nella qualificazione in Champions League: “Dovremo fare una grande partita, ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione perchè ci sono ancora tre partite e siamo ad un solo punto dalla Champions League ed essendo da tanti anni nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Ho visto campionati vinti all’ultima giornata, Champions League vinte all’ultimo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico bianconero, dopo la sconfitta con il Milan, presenta la gara di domani con il Sassuolo Laè pronta a rialzarsi. Parola del tecnico bianconero, Andrea. L’allenatore della Vecchia Signora, infatti, presentando l’infrasettimanale di domani contro il Sassuolo, ha dichiarato di crederein: “Dovremo fare una grande partita, ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione perchè ci sonotre partite e siamo ad un solo punto dallaed essendo da tanti anni nel calcio ne ho viste di tutti i colori. Ho visto campionati vinti all’ultima giornata,vinte all’ultimo ...

