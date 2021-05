Juventus, per la panchina si punta Zidane: la risposta dell’allenatore (Di martedì 11 maggio 2021) La Juventus vorrebbe in panchina Zidane per la prossima stagione. Il tecnico lascerà probabilmente il Real Madrid, ma trattare l’arrivo non è semplice. Fino al termine della stagione sulla panchina della Juventus siederà Andrea Pirlo. Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia e la società ha ritenuto controproducente un cambio drastico sul finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Lavorrebbe inper la prossima stagione. Il tecnico lascerà probabilmente il Real Madrid, ma trattare l’arrivo non è semplice. Fino al termine della stagione sulladellasiederà Andrea Pirlo. Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia e la società ha ritenuto controproducente un cambio drastico sul finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 2011 - Il Milan ha vinto in casa della Juventus in Serie A per la prima volta da marzo 2011 (0-1 Gattuso), prima ch… - juventusfc : #TrainingCenter | In campo per preparare #SassuoloJuve ?? - SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - JuventusUn : #Allegri o #Zidane? Nessuno dei due, in queste ore spunta un altro nome per la panchina: e' clamoroso! #Juventus I… - TUTTOINTER : RT @ZZiliani: Come giustificare lo scandaloso immobilismo, e il futuro perdono, della #Procura #FIGC sul caso #Suarez-#Juventus? Sbianchett… -