Juventus | Gravina | “Ho sentito Agnelli | presupposti per il dialogo”

"Certo che ho sentito Agnelli, per me è doveroso cercare un percorso di dialogo. Al di là delle scelte che prenderà, mi sento di dire che ci sono i presupposti per il superamento di posizioni che in questo momento sono distanti". Queste le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine di un incontro tenutosi a Torino riguardo al calcio dilettantistico e regionale. "Io devo difendere la competizione, non le singole società. Le regole prescindono le dimensioni economiche delle società e anche le loro tifoserie" ha concluso.

