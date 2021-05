Juventus, Cristiano Ronaldo in visita a Maranello: tifosi infuriati – FOTO (Di martedì 11 maggio 2021) Juventus, Cristiano Ronaldo in visita a Maranello: tifosi infuriati. CR7 e Agnelli sono stati ospiti di Elkann alla sede Ferrari. Le immagini condivise su Twitter La sconfitta pensatissima subita in casa contro il Milan ha gettato la Juventus in piena crisi. A tre giornate dalla fine del campionato la “Vecchia Signora” è fuori dalla zona L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021)in. CR7 e Agnelli sono stati ospiti di Elkann alla sede Ferrari. Le immagini condivise su Twitter La sconfitta pensatissima subita in casa contro il Milan ha gettato lain piena crisi. A tre giornate dalla fine del campionato la “Vecchia Signora” è fuori dalla zona L'articolo proviene da Inews.it.

