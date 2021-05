Juventus, Buffon annuncia l’addio: “Ho dato e ricevuto tutto” | VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigi Buffon dice addio alla Juventus per la seconda volta. In questo VIDEO le dichiarazioni del portiere bianconero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gianluigidice addio allaper la seconda volta. In questole dichiarazioni del portiere bianconero

Advertising

romeoagresti : #Buffon a Bein Sports: “ll mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bel… - repubblica : ?? Buffon lascia la Juventus: 'E' finito un ciclo, tolgo il disturbo' - DiMarzio : #Juventus, l’annuncio di #Buffon: “Addio a fine stagione” - SimoneTorinoTO : RT @dreaminhogvarts: Gigi Buffon che è sceso in B da campione del mondo per amore e per lealtà Gigi Buffon tra i principali artefici di que… - oldladyjfc : RT @Roxas_223: Anno 2022: La Juventus torna in Champions Buffon -