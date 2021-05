(Di martedì 11 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

yoshi5477 : RT @forumJuventus: CorSera: 'Ma è pensabile una serie A senza la Juve? La partita è molto rischiosa e non è strano che si senta di giocarla… - IMJnterista_2 : RT @AndresCorderos: @pietro00112 La figa senza peli è come la serieA senza juve - Gazzetta_it : Juve, senza #Champions a rischio fino a 90 milioni. Cosa farebbe #Exor? - Ross1033 : @MarcoKappa11 Purtroppo la vittoria con la Juve nn basta: senza Ibra sarà tostissima e le partite che ci aspettano… - giuventinopazzo : RT @anna_1951: Io tifo Napoli?? Ma senza la Juve che Champions È?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve senza

Juventus Tutte le notizie sulla squadraLa Juventus di Andrea Agnelli ha frequentato la Champions League per nove anni di fila. Il rampollo della Famiglia si è insediato nel maggio 2010, ha rimesso assieme i cocci di Calciopoli e, dopo una ...Il prossimo calciomercato della Juventus è ancora un grande punto interrogativo ... di andare a prendersi 9 punti e sperare in qualche passo falso di chi sta davanti. Senza un piazzamento nella ...Dopo la bruciante sconfitta con il Milan, Luciano Moggi ha preso le difese di Andrea Agnelli: “Si può costruire un nuovo ciclo” La sconfitta contro il Milan per 3-0 è senza appello per la Juventus, ...