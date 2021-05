Juve | Pirlo | “Ronaldo? Vedremo come sta Lite Paratici-Nedved? Non voglio parlarne”

(Di martedì 11 maggio 2021) Andreaha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa in vista della sfida di domani con il Sassuolo, match fondamentale per la corsa Champions. Ecco un estratto delle dichiarazioni del tecnico: “Ladeve fare una grande partita, ma la cosa più importante è che nonvedere rassegnazione. Abbiamo tre partite, a un L'articolo

Alla fine la società ha confermato: "Il futuro? Io non ho paura, penso soltanto al bene della, che è più importante di tutto. I risultati diranno se sarò ancora allenatore. Ma la..."Ladovrà fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi. Abbiamo ancora ... Così l'allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampa prima del match di Campionato ...... della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un suo possibile esonero. "La Juventus viene prima di tutto e io cercherò di fare il meglio per questa società finché sarò qua", aggiunge Pirlo in ...(Calciomercatonews.com) Se ne è parlato anche su altri giornali Non curanti della presenza dei pullman delle due squadre, i due hanno dato vita ad un confronto, con il futuro immediato di Pirlo come ...