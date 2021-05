Juve: Pirlo 'ho tanta carica, siamo inc... e daremo tutto' (Di martedì 11 maggio 2021) "C'è tanta carica in me: siamo arrabbiati, anzi siamo incazzati, ma abbiamo tre gare per centrare l'obiettivo e dobbiamo dare tutti noi stessi per raggiungerlo: siamo la Juve, non possiamo permetterci ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "C'èin me:arrabbiati, anziincazzati, ma abbiamo tre gare per centrare l'obiettivo e dobbiamo dare tutti noi stessi per raggiungerlo:la, non pospermetterci ...

Advertising

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - MCriscitiello : Il fallimento di Pirlo è il fallimento della Juve. Pensare che un neopatentato possa guidare la Juve è stato un err… - Glongari : #Juve summit in corso si decide il futuro di #Pirlo nell’immediato @tvdellosport @MCriscitiello - napolista : #Pirlo: «Se sarò l’allenatore della Juve? Lo diranno i risultati, non ho paura» - s_Francesco_ : @Gazzetta_it Il disastro Juve è una realtà che si traduce in fallimento, Chi difende l'operato di Pirlo vuol dire… -