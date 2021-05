Juve | Pirlo | ' Futuro? Vado avanti con il mio lavoro'

(Di martedì 11 maggio 2021) TORINO - " Il campionato non è finito. Dobbiamo cambiare mentalià. Giocare con la concentrazione giusta. Il cammino in campionato non dipende più solo da noi ma proveremo a fare il massimo.? ...

Advertising

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - MCriscitiello : Il fallimento di Pirlo è il fallimento della Juve. Pensare che un neopatentato possa guidare la Juve è stato un err… - Glongari : #Juve summit in corso si decide il futuro di #Pirlo nell’immediato @tvdellosport @MCriscitiello - michele_444 : Una volta aspettavo le conferenze stampa di #Allegri più della partita.... Ora quando vedo #Pirlo e il suo occhio d… - MCorleoon : @TUTTOJUVE_COM Agnelli non deve più fare gli stessi errori che ha già fatto con sarri es pirlo deve sapere che solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo

Conferenza stampa: le parole del tecnico dellaalla vigilia della sfida contro il Sassuolo Andreaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue ...Futuro? Vado avanti con il mio lavoro " ha detto Andreain conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo - Juventus , partita del turno infrasettimanale di Serie A ...TORINO - "Il campionato non è finito. Dobbiamo cambiare mentalià. Giocare con la concentrazione giusta. Il cammino in campionato non dipende più solo da noi ma proveremo a fare il massimo" ha dichiara ...Cristiano Ronaldo a Maranello mentre la squadra si allenava e alla Continassa veniva deciso il futuro di Andrea Pirlo ...