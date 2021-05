Juve, per il dopo Pirlo soluzione low cost: nome a sorpresa (Di martedì 11 maggio 2021) Spunta un nuovo pretendente alla panchina della Juve per il dopo Pirlo: Sinisa Mihajlovic. Il serbo è molto apprezzato da Pavel Nedved In casa Juventus, dopo la cocente sconfitta contro il Milan in campionato e a dispetto delle dichiarazioni rassicuranti della società, sarebbero partite le grandi manovre per la panchina della prossima stagione. E, tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Spunta un nuovo pretendente alla panchina dellaper il: Sinisa Mihajlovic. Il serbo è molto apprezzato da Pavel Nedved In casantus,la cocente sconfitta contro il Milan in campionato e a dispetto delle dichiarazioni rassicuranti della società, sarebbero partite le grandi manovre per la panchina della prossima stagione. E, tra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - pisto_gol : Con la bella e convincente vittoria sulla Juventus, il Milan ha dimostrato di poter essere competitivo per il titol… - massimocala83 : @tancredipalmeri @CCarmine84 Si guarda la differenza reti tra juve e Napoli, in vantaggio la juve per ora ?? - cri874 : @fcin1908it Zidane?ma per cosa fare?per la juve che deve ricostruire zidane non c'entra niente.... -

Ultime Notizie dalla rete : Juve per Calciomercato Juve: un obiettivo lascia il Real Madrid se resta Zidane Commenta per primo Il futuro di Zinedine Zidane decide anche quello di Marco Asensio : secondo El Chiringuito infatti, in caso di permanenza di Zizou al Real Madrid , lo spagnolo chiederà di partire. Sulle ...

Mihajlovic alla Juve, l'indiscrezione da Milano Ecco cosa scrivono sul portale dedicato al mercato: ' La Juventus continua a cercare il suo nuovo allenatore per la prossima stagione: anche Sinisa Mihajlovic è in lista '. Mihajlovic alla Juve, ...

Juve, Pirlo ai saluti: ecco tutti i nomi per la panchina bianconera Calcio News 24 Sassuolo Juventus probabili formazioni, Pirlo rilancia Dybala-Ronaldo SASSUOLO JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI - Dopo la disfatta contro il Milan e tutto il caos generato dal quinto posto ...

Gigi Buffon non ce l’ha fatta: lascia la Juve dopo 19 stagioni senza aver vinto la Champions Gigi Buffon ha annunciato che lascerà la Juventus per la seconda volta (dopo una stagione vissuta al PSG). Il portiere 43enne, campione del mondo con l’Italia nel 2006, potrebbe vivere ancora un’ultim ...

Commentaprimo Il futuro di Zinedine Zidane decide anche quello di Marco Asensio : secondo El Chiringuito infatti, in caso di permanenza di Zizou al Real Madrid , lo spagnolo chiederà di partire. Sulle ...Ecco cosa scrivono sul portale dedicato al mercato: ' La Juventus continua a cercare il suo nuovo allenatorela prossima stagione: anche Sinisa Mihajlovic è in lista '. Mihajlovic alla, ...SASSUOLO JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI - Dopo la disfatta contro il Milan e tutto il caos generato dal quinto posto ...Gigi Buffon ha annunciato che lascerà la Juventus per la seconda volta (dopo una stagione vissuta al PSG). Il portiere 43enne, campione del mondo con l’Italia nel 2006, potrebbe vivere ancora un’ultim ...