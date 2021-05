Juve, Cobolli Gigli e la crisi bianconera: 'Troppi esperimenti, per la panchina punterei su Gasperini. E Andrea Agnelli resta' (Di martedì 11 maggio 2021) È stato l'uomo del post Calciopoli. Chiamato a gestire una società retrocessa in serie B e costretta a ricostruire fondamenta e credibilità. Giovanni Cobolli Gigli, presidente dal 2006 al 2009, è uno ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) È stato l'uomo del post Calciopoli. Chiamato a gestire una società retrocessa in serie B e costretta a ricostruire fondamenta e credibilità. Giovanni, presidente dal 2006 al 2009, è uno ...

pascar21 : @LucianoMoggi @lapoelkann_ In quel 2006 gli Elkann vollero distruggere la Juve con Cobolli Gigli e farsopoli per di… - JPeppp : @AnnibaleIi Si certo, uno cresciuto a pane e Juve vuole il male della Juve, meglio fare gestire la Juve a uomini EX… - IRebell05 : RT @JuventusClub19: Stagione 2009/10, l’urlo di @trezeguetofficial in Europa League dopo l’eliminazione dai gironi di Champions ?? ????Era la… - JuventusClub19 : Stagione 2009/10, l’urlo di @trezeguetofficial in Europa League dopo l’eliminazione dai gironi di Champions ?? ????Era… - Emme10_ : cobolli gigli in radio semplicemente perfetto sulla juve, agnelli dovrebbe prendere appunti -