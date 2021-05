Joshua-Fury, Mondiale pesi massimi in Arabia Saudita. Hearn: “Forse il 14 agosto, prima ci sono le Olimpiadi” (Di martedì 11 maggio 2021) Anthony Joshua e Tyson Fury si affronteranno in Arabia Saudita il 7 o il 14 agosto per il Mondiale dei pesi massimi. Il match di boxe più atteso degli ultimi trent’anni andrà dunque in scena in piena estate, in Medio Oriente (la città è ancora da definire). Sarà un derby britannico tra due fuoriclasse, sul piatto il titolo di Campione del Mondo indiscusso della categoria regina. L’attesa si fa spasmodica per un confronto che si preannuncia vibrante e appassionante: si tratta di uno degli eventi sportivi più importanti in assoluto, anche se nell’anno delle Olimpiadi di Tokyo. A svelare i dettavli è stato Eddie Hearn, il promoter della sfida, in una dichiarazione concessa a Sky Sports. Il manager ha precisato: “Visto che ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Anthonye Tysonsi affronteranno inil 7 o il 14per ildei. Il match di boxe più atteso degli ultimi trent’anni andrà dunque in scena in piena estate, in Medio Oriente (la città è ancora da definire). Sarà un derby britannico tra due fuoriclasse, sul piatto il titolo di Campione del Mondo indiscusso della categoria regina. L’attesa si fa spasmodica per un confronto che si preannuncia vibrante e appassionante: si tratta di uno degli eventi sportivi più importanti in assoluto, anche se nell’anno delledi Tokyo. A svelare i dettavli è stato Eddie, il promoter della sfida, in una dichiarazione concessa a Sky Sports. Il manager ha precisato: “Visto che ...

Advertising

Sport_Fair : La sede e la data dell'incontro sono state rese noto #Joshua e #Fury si sfideranno per la riunificazione del titolo… - sportface2016 : #Pugilato, #Fury e #Joshua si sfideranno in Arabia Saudita nel mese di agosto #Boxe - zazoomblog : Fury - Joshua si farà in Arabia Saudita ad agosto - #Joshua #Arabia #Saudita #agosto - Gazzetta_it : #FuryJoshua si terrà in Arabia Saudita ad agosto - CarlisleTaylor2 : Joshua vs Fury in Saudi Arabia. In August. -