Italia, Roberto Mancini trema: lesione al ginocchio per Verratti, a rischio l'Europeo (Di martedì 11 maggio 2021) Marco Verratti ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio.Roma-Crotone, Fonseca: "Mourinho corretto con me. Restare in Italia? Vedremo"Il centrocampista azzurro in forza al Paris rischia di dover saltare l'Europeo che aprirà le danze il prossimo 11 giugno quando proprio l'Italia sfiderà all'Olimpico di Roma la Turchia. Problema serio per l'ex Pescara che potrebbe restare fuori dalle 4 alle sei settimane e di conseguenza perdersi l'esordio dell'11 giugno e chissà anche la manifestazione iridata. Il comunicato del Paris attraverso i propri canali web.Rennes-Paris Saint Germain, LIVE Ligue 1 09/05/2021: segui la direttalesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l'indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell'evoluzione.

