Italia | Mancini pensa alla convocazioni | idea Raspadori

In vista di Euro 2020, Roberto Mancini studia la lista dei convocati dell'Italia. Tra i 26 potrebbe rientrare anche Giacomo Raspadori Manca esattamente un mese all'inizio di Euro 2020, con l'Italia che aprirà la manifestazione l'11 giugno all'Olimpico contro la Turchia. Roberto Mancini sta studiando la lista dei convocati, ampliata da 23 a 26, e potrebbe esserci anche qualche sorpresa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. azzurro starebbero pensando di inserire tra i convocati Giacomo Raspadori. L'attaccante sta facendo vedere ottime cose al Sassuolo ed è la punta brevilinea e veloce che potrebbe servire agli Azzurri.

