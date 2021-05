**Istat: per economia italiana prospettive favorevoli nei prossimi mesi** (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – “La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese concorrono a determinare prospettive favorevoli per i prossimi mesi”. Lo sottolinea l’Istat nella Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana di aprile ricordando come nel nostro paese “nel primo trimestre, il Pil ha segnato una flessione, inferiore a quella dell’area euro, a sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’industria e di una diminuzione di quello dei servizi”.“Il mercato del lavoro – continua l’istituto di statistica – mostra contenuti segnali di miglioramento, in un contesto caratterizzato da elevati livelli di incertezza soprattutto sulle tempistiche di modifica delle misure relative al ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – “La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese concorrono a determinareper imesi”. Lo sottolinea l’Istat nella Nota mensile sull’andamento dell’di aprile ricordando come nel nostro paese “nel primo trimestre, il Pil ha segnato una flessione, inferiore a quella dell’area euro, a sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’industria e di una diminuzione di quello dei servizi”.“Il mercato del lavoro – continua l’istituto di statistica – mostra contenuti segnali di miglioramento, in un contesto caratterizzato da elevati livelli di incertezza soprattutto sulle tempistiche di modifica delle misure relative al ...

