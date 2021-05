Israele | sugli scontri bisogna muoversi subito o si rischia il buco nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Il segretario generale @antonioguterres esprime la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata. Esortaa cessare le demolizioni e gli sfratti, in linea con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Così le Nazioni Unite in un tweet pubblicato ieri 10 maggio, sulla preoccupante escalation di tensioni etra israeliani e palestinesi degli ultimi giorni. Posizioni simili sono state prese pubblicamente sia da vari componenti permanenti e non del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. UN Secretary-General @antonioguterres expressed deep concern over continuing violence in occupied East Jerusalem, and called on Israel to cease demolitions & evictions, in line with its obligations under international humanitarian and human rights ...