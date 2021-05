Israele: nuovi razza di Hamas su Gaza. Tel Aviv chiama i riservisti (Di martedì 11 maggio 2021) Israele si appresta a richiamare 5 mila riservisti. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha dato il via libera all'esercito per molte unità, compreso il Comando del Fronte sud, quello a diretto contatto con la Striscia. «Questo - ha spiegato Gantz - è per continuare l'operazione Guardiano delle Mura e per rafforzare il Fronte interno». Due comandanti della Jihad islamica sono rimasti uccisi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021)si appresta a rire 5 mila. Il ministro della Difesa Benny Gantz ha dato il via libera all'esercito per molte unità, compreso il Comando del Fronte sud, quello a diretto contatto con la Striscia. «Questo - ha spiegato Gantz - è per continuare l'operazione Guardiano delle Mura e per rafforzare il Fronte interno». Due comandanti della Jihad islamica sono rimasti uccisi L'articolo proviene da Firenze Post.

