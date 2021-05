Israele, attacco a Gaza dopo gli scontri a Gerusalemme: morti 9 palestinesi, tra di loro 3 bambini (Di martedì 11 maggio 2021) Israele, attacco a Gaza dopo gli scontri a Gerusalemme. Nove palestinesi, fra cui tre bambini, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, come ha denunciato il ministero della Salute palestinese. I bombardamenti delle forze armate d’Israele sono scattati dopo il lancio di sette razzi da Gaza verso la zona di Gerusalemme, avvenuto questo pomeriggio. Non accenna a placarsi la tensione in Medioriente dopo gli scontri cominciati a Gerusalemme venerdì scorso. Nove palestinesi, fra cui tre bambini, sono rimasti uccisi oggi nei raid israeliani ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 11 maggio 2021)gli. Nove, fra cui tre, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun, a nord della Striscia di, come ha denunciato il ministero della Salute palestinese. I bombardamenti delle forze armate d’sono scattatiil lancio di sette razzi daverso la zona di, avvenuto questo pomeriggio. Non accenna a placarsi la tensione in Mediorienteglicominciati avenerdì scorso. Nove, fra cui tre, sono rimasti uccisi oggi nei raid israeliani ...

