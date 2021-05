Isola | Ilary Blasi spoilera involontariamente l’esistenza di Playa Imboscadissima

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 11 maggio 2021) “Ci sono cascato di nuovo” direbbe Achille Lauro ed è con questa frase che vogliamo raccontarvi questo aneddoto accaduto nella sedicesima puntata dell’dei Famosi andata in onda ieri in prima serata su Canale 5., infatti, hato () ad alcuni naufraghidi ““. Se durante le prime settimane del reality show era già successa una cosa simile, ma la conduttrice si era morsa la lingua in tempo, questa volta sembra essere andata in modo diverso. Dopo Fariba, mamma di Giulia Salemi, che ha rivelato a Daniela Martani, e forse ad altri naufraghi, deldi un’altra “” dove solitamente vanno quelli eliminati, questa volta è toccato alla ...