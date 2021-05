Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli di notte viola il regolamento ma la produzione lo scopre: “Basta fare la pipì lì” (Di martedì 11 maggio 2021) Si alzano gli ascolti (più di 3 milioni e 19% di share) e si alzano anche le polemiche all’Isola dei Famosi 2021. La tensione è alle stelle nel gruppo degli Arrivisti, che si è visto ridurre la porzione di riso a causa di una violazione commessa da Roberto Ciufoli. Ma andiamo con ordine. Come mostrato durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 10 maggio, la produzione nei giorni scorsi ha inviato un comunicato ufficiale ai naufraghi: “Roberto Ciufoli ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare (la recinzione che separa le due squadre, ndr). Sarà decurtata l’intera razione settimanale di riso“. Una punizione durissima, viste anche le sempre più precarie condizioni dei naufraghi tra svenimenti e ritiri. E i compagni non hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Si alzano gli ascolti (più di 3 milioni e 19% di share) e si alzano anche le polemiche all’dei2021. La tensione è alle stelle nel gruppo degli Arrivisti, che si è visto ridurre la porzione di riso a causa di unazione commessa da. Ma andiamo con ordine. Come mostrato durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 10 maggio, lanei giorni scorsi ha inviato un comunicato ufficiale ai naufraghi: “ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare (la recinzione che separa le due squadre, ndr). Sarà decurtata l’intera razione settimanale di riso“. Una punizione durissima, viste anche le sempre più precarie condizioni dei naufraghi tra svenimenti e ritiri. E i compagni non hanno ...

